Пенсионерка помогла сыну сбежать в Румынию — что решил суд

Пенсионерка со Львовщины приобрела себе фиктивные документы об инвалидности. На такой шаг она решилась, чтобы вывезти за границу военнообязанного сына.

Об этом говорится в приговоре, который Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области принял 11 декабря.

Детали дела

Согласно судебным материалам, женщина заказала в интернете фиктивные документ о наличии у нее неизлечимой болезни и заключение ВВК. В поддельных справках отмечалось, что женщина не может самостоятельно передвигаться и нуждается в постоянном уходе. Ночью 3 декабря фигурантка вместе с военнообязанным сыном 1990 года рождения приехала в пункт пропуска "Красноильск" Черновицкой области и предъявила фальшивые бумаги пограничникам. Охранники госграницы позволили выехать в Румынию и фигурантке, и ее потомку. На утро того же дня пенсионерка самостоятельно вернулась в Украину через пункт пропуска "Порубное".

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая признала свою вину, раскаялась, заверила, что больше так не будет делать, и попросила не наказывать ее слишком строго. Кроме того, она добровольно перечислила 20 тысяч гривен на нужды ВСУ.

За незаконную переправку людей через государственную границу и подделку документов (ч. 1 ст. 332 и ч. 4 ст. 358, — Ред.) женщину приговорили к трем годам заключения, но заменили наказание годом испытательного срока. Также с осужденной взыскали более семи тысяч гривен за проведение судебных экспертиз. Приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Ивано-Франковский апелляционный суд.

