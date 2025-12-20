Відео
Головна Мобілізація Перебування під домашнім арештом — чи звільняє від мобілізації

Перебування під домашнім арештом — чи звільняє від мобілізації

Дата публікації: 20 грудня 2025 08:56
Мобілізація тих, хто перебуває під слідством — чи є це законним
Чоловік закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: freepik.com

Якщо військовозобов'язаного взяли під домашній арешт за скоєння злочину, мобілізація в таких умовах є порушенням. Призов тих, кому вже обрали запобіжний захід, суперечить судовому рішенню й стоїть на заваді слідчим діям.

Про це на порталі "Юристи.UA" заявив адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Мобілізація громадян, яких узяли під домашній арешт 

Правозахисник наголосив, що метою домашнього арешту є перебування підозрюваного за місцем проживання, тоді як в умовах мобілізації це неможливо. За його словами, якщо чоловіка, якого, наприклад, підозрюють у незаконному обігу наркотичних засобів, мобілізували, попри домашній арешт, робити це не мали права. 

Єдиним законним шляхом оскарження незаконної мобілізації є звернення до суду.

Складнішою є ситуація, коли той, кого незаконно мобілізували, уже отримав статус військовослужбовця. У такому разі громадянин до ухвали суду все ж таки має виконувати накази, проходити службу й не залишати військову частину, аби уникнути звинувачення у скоєнні СЗЧ.

Нагадаємо, зняття та виключення з військового обліку — різні поняття. Зняття з обліку не звільняє від військового обов'язку.

Також ми повідомляли, що люди з інвалідністю мають право на відстрочку. Ті, хто ними опікується, теж може отримати відтермінування призову.

військовий призов мобілізація арешт військовозобов'язані слідство
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
