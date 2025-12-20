Мобілізація тих, хто перебуває під слідством — чи є це законним

Чоловік закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: freepik.com

Якщо військовозобов'язаного взяли під домашній арешт за скоєння злочину, мобілізація в таких умовах є порушенням. Призов тих, кому вже обрали запобіжний захід, суперечить судовому рішенню й стоїть на заваді слідчим діям.

Про це на порталі "Юристи.UA" заявив адвокат Юрій Айвазян.

Мобілізація громадян, яких узяли під домашній арешт

Правозахисник наголосив, що метою домашнього арешту є перебування підозрюваного за місцем проживання, тоді як в умовах мобілізації це неможливо. За його словами, якщо чоловіка, якого, наприклад, підозрюють у незаконному обігу наркотичних засобів, мобілізували, попри домашній арешт, робити це не мали права.

Єдиним законним шляхом оскарження незаконної мобілізації є звернення до суду.

Складнішою є ситуація, коли той, кого незаконно мобілізували, уже отримав статус військовослужбовця. У такому разі громадянин до ухвали суду все ж таки має виконувати накази, проходити службу й не залишати військову частину, аби уникнути звинувачення у скоєнні СЗЧ.

