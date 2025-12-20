Мобилизация тех, кто находится под следствием — является ли это законным

Пребывание под домашним арестом — освобождает ли от мобилизации
Если военнообязанного взяли под домашний арест за совершение преступления, мобилизация в таких условиях является нарушением. Призыв тех, кому уже избрали меру пресечения, противоречит судебному решению и мешает следственным действиям.
Об этом на портале "Юристи.UA" заявил адвокат Юрий Айвазян.
Мобилизация граждан, которых взяли под домашний арест
Правозащитник отметил, что целью домашнего ареста является пребывание подозреваемого по месту жительства, тогда как в условиях мобилизации это невозможно. По его словам, если мужчину, которого, например, подозревают в незаконном обороте наркотических средств, мобилизовали, несмотря на домашний арест, делать это не имели права.
Единственным законным путем обжалования незаконной мобилизации является обращение в суд.
Сложнее ситуация, когда тот, кого незаконно мобилизовали, уже получил статус военнослужащего. В таком случае гражданин до решения суда все же должен выполнять приказы, проходить службу и не покидать воинскую часть, чтобы избежать обвинения в совершении СОЧ.
Напомним, снятие и исключение с воинского учета — разные понятия. Снятие с учета не освобождает от воинской обязанности.
Также мы сообщали, что люди с инвалидностью имеют право на отсрочку. Те, кто за ними ухаживает, тоже может получить отсрочку призыва.
Читайте Новини.LIVE!