Пребывание под домашним арестом — освобождает ли от мобилизации

Пребывание под домашним арестом — освобождает ли от мобилизации

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 08:56
Мобилизация тех, кто находится под следствием — является ли это законным
Мужчина закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: freepik.com

Если военнообязанного взяли под домашний арест за совершение преступления, мобилизация в таких условиях является нарушением. Призыв тех, кому уже избрали меру пресечения, противоречит судебному решению и мешает следственным действиям.

Об этом на портале "Юристи.UA" заявил адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Мобилизация граждан, которых взяли под домашний арест

Правозащитник отметил, что целью домашнего ареста является пребывание подозреваемого по месту жительства, тогда как в условиях мобилизации это невозможно. По его словам, если мужчину, которого, например, подозревают в незаконном обороте наркотических средств, мобилизовали, несмотря на домашний арест, делать это не имели права.

Единственным законным путем обжалования незаконной мобилизации является обращение в суд.

Сложнее ситуация, когда тот, кого незаконно мобилизовали, уже получил статус военнослужащего. В таком случае гражданин до решения суда все же должен выполнять приказы, проходить службу и не покидать воинскую часть, чтобы избежать обвинения в совершении СОЧ.

Напомним, снятие и исключение с воинского учета — разные понятия. Снятие с учета не освобождает от воинской обязанности.

Также мы сообщали, что люди с инвалидностью имеют право на отсрочку. Те, кто за ними ухаживает, тоже может получить отсрочку призыва.

военный призыв мобилизация арест военнообязанные следствие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
