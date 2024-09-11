Довідка про бронювання - передача документів про бронювання третій особі - покарання за такі дії

Перевірка документів про бронювання. Фото: internetua.com

Законодавство забороняє передавати документи про бронювання співробітника третій особі. Більш того, якщо заброньований військовозобов’язаний передасть свої документи іншій людині, він може втрати свою броню за рішенням керівництва підприємства.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Бронювання є індивідуальним

Бронювання від мобілізації, яке стосується працівників критично важливих для української економіки підприємств, є індивідуальним і надається конкретній особі.

Передавати документи про бронювання іншій особі для пред’явлення групі оповіщення ТЦК заборонено.

Як можна втратити бронювання

Більш того, заброньований громадянин, який вчинив таким чином, може взагалі втратити своє бронювання.

Сергій Богун пояснив, що однією з підстав скасування бронювання є обґрунтоване подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації.

"Якщо Ваш роботодавець про це (передавання документів третій особі. – Ред.) дізнається — ініціює таке скасування", — запевнив юрист.