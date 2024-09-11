Справка о бронировании – передача документов о бронировании третьему лицу – наказание за такие действия

Проверка документов о бронировании. Фото: Interneta.com

Законодательство запрещает передавать документы о бронировании сотрудника третьему лицу. Более того, если забронированный военнообязанный передаст свои документы другому человеку, он может утратить свою броню по решению руководства предприятия.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Бронирование является индивидуальным

Бронирование от мобилизации, которое касается работников критически важных для украинской экономики предприятий, индивидуально и предоставляется конкретному лицу.

Передавать документы о бронировании другому лицу для предъявления группе оповещения ТЦК запрещено.

Как можно потерять бронирование

Более того, забронированный гражданин, совершивший такой проступок, может вообще потерять свое бронирование.

Сергей Богун объяснил, что одним из оснований отмены бронирования является обоснованное представление руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации.

"Если Ваш работодатель об этом (передаче документов третьему лицу. — Ред.) узнает — инициирует такую отмену", — заверил юрист.