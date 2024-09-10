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Відстрочка по приписному — чи можливо оформити відстрочку з таким документом

10 вересня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації - оформлення відстрочки - документи, потрібні для оформлення відстрочки
Оформлення відстрочки у ТЦК. Фото: "Економічні новини"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадянин України не може оформити відстрочку від мобілізації за наявності у нього тільки приписного посвідчення. Але він має можливість оформити електронний військово-обліковий документ і уже з ним оформити відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Причини для відстрочки

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який оголосили після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації — за сімейними обставинами, за станом здоров’я та з інших причин.

Чи можна оформити відстрочку з приписним

Для оформлення відстрочки, наголосив Владислав Дерій, обов’язково потрібно мати військово-обліковий документ. Якщо ж громадянин має лише приписне посвідчення, не змінене вчасно на ВОД, у нього можуть виникнути проблеми.

"З приписним Вам не нададуть відстрочку, проте Ви можете спробувати оформити електронний військово-обліковий документ в "Резерв+" або "Дії", — пояснив юрист.

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