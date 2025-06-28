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Головна Мобілізація Переміщення в іншу в/ч через "Армія+" — дві умови

Переміщення в іншу в/ч через "Армія+" — дві умови

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 12:20
Переміщення військових через Армія+- які умови
Застосунок "Армія+" для військовослужбовців. Фото: "АрміяInform"
Ключові моменти Зміна військової частини через "Армія+" Дві важливі умови для переведення військового

Військовослужбовець Збройних сил України може перевестись з одного підрозділу до іншого через застосунок "Армія+". Але для цього потрібно дотриматися двох важливих умов.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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Зміна військової частини через "Армія+"

Військовослужбовці Збройних сил України мають право переходити із однієї військової частини до іншої за наявності реальних підстав для такого кроку.

Зараз ця процедура найзручніше проходить через мобільний застосунок "Армія+".

Адвокат Андрій Карпенко пояснив, які дві ключові умови потрібно виконати військовому, аби мати право на переведення за допомогою "Армія+".

Дві важливі умови для переведення військового

По-перше, для зміни військової частини військовослужбовець повинен відслужити у тій, яку планує залишити, не менше шести місяців.

Друга умова стосується тільки тих військових, які переводяться за власною ініціативою. Умова ця — з моменту попереднього переміщення військовослужбовця має пройти щонайменше один рік і один день.

Звісна річ, якщо процес переміщення пов’язаний із висновком військово-лікарської комісії (наприклад, з бойової частини до частини забезпечення через неможливість здійснювати військову службу безпосередньо на фронті через стан здоров’я), ця норма не працює, воїна можуть перемістити у будь-який момент.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законним є переміщення військовослужбовця у той момент, коли він проходить військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, який документ мають видати бійцю перед переміщенням у інший підрозділ.

ЗСУ армія військові військовослужбовці Армія+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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