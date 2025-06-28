Переміщення військових через Армія+- які умови

Переміщення в іншу в/ч через "Армія+" — дві умови
Військовослужбовець Збройних сил України може перевестись з одного підрозділу до іншого через застосунок "Армія+". Але для цього потрібно дотриматися двох важливих умов.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.
Зміна військової частини через "Армія+"
Військовослужбовці Збройних сил України мають право переходити із однієї військової частини до іншої за наявності реальних підстав для такого кроку.
Зараз ця процедура найзручніше проходить через мобільний застосунок "Армія+".
Адвокат Андрій Карпенко пояснив, які дві ключові умови потрібно виконати військовому, аби мати право на переведення за допомогою "Армія+".
Дві важливі умови для переведення військового
По-перше, для зміни військової частини військовослужбовець повинен відслужити у тій, яку планує залишити, не менше шести місяців.
Друга умова стосується тільки тих військових, які переводяться за власною ініціативою. Умова ця — з моменту попереднього переміщення військовослужбовця має пройти щонайменше один рік і один день.
Звісна річ, якщо процес переміщення пов’язаний із висновком військово-лікарської комісії (наприклад, з бойової частини до частини забезпечення через неможливість здійснювати військову службу безпосередньо на фронті через стан здоров’я), ця норма не працює, воїна можуть перемістити у будь-який момент.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законним є переміщення військовослужбовця у той момент, коли він проходить військово-лікарську комісію.
Додамо, ми повідомляли про те, який документ мають видати бійцю перед переміщенням у інший підрозділ.
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