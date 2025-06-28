Перемещение военных через Армія+ - какие условия

Приложение "Армія+" для военнослужащих. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащий Вооруженных сил Украины может перевестись из одного подразделения в другое через приложение "Армія+". Но для этого нужно соблюсти два важных условия.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право переходить из одной воинской части в другую при наличии реальных оснований для такого шага.

Сейчас эта процедура удобнее всего проходит через мобильное приложение "Армія+".

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, какие два ключевых условия нужно выполнить военному, чтобы иметь право на перевод с помощью "Армія+".

Два важных условия для перевода военного

Во-первых, для смены воинской части военнослужащий должен отслужить в той, которую планирует оставить, не менее шести месяцев.

Второе условие касается только тех военных, которые переводятся по собственной инициативе. Условие это — с момента предыдущего перемещения военнослужащего должно пройти не менее одного года и один день.

Конечно, если процесс перемещения связан с заключением военно-врачебной комиссии (например, из боевой части в часть обеспечения из-за невозможности осуществлять военную службу непосредственно на фронте по состоянию здоровья), эта норма не работает, воина могут переместить в любой момент.

Напомним, мы ранее писали о том, законно ли перемещение военнослужащего в тот момент, когда он проходит военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали о том, какой документ должны выдать бойцу перед перемещением в другое подразделение.