Военно-врачебная комиссия для военного - могут ли военного перемещать во время ВВК

Военнослужащий на ВВК. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащего, который должен проходить военно-врачебную комиссию после болезни, не могут до конца процесса ВВК переместить в другую воинскую часть. Если это происходит, он должен подать соответствующий рапорт своему командиру.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Перемещение во время прохождения ВВК

К юристам обратился с вопросом гражданин, который во время прохождения базового курса военной подготовки заболел, попал в госпиталь — и должен был проходить ВВК, но во время этого процесса его пытаются переместить снова на обучение.

"Во время прохождения ВВК Вас не имеют права перемещать", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Что должен делать военный

Юрист объяснил, что военному надо делать в такой ситуации.

"Подавайте командиру рапорт на раз'яснение приказа, потому что это грубое нарушение Ваших прав", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, когда гражданин может прийти на ВВК самостоятельно.

Далее, мы сообщали о том, как военный может получить право на ВВК.