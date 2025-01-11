Военно-врачебная комиссия для военного - могут ли военного перемещать во время ВВК

Перемещение военного во время ВВК — законно ли это
Военнослужащего, который должен проходить военно-врачебную комиссию после болезни, не могут до конца процесса ВВК переместить в другую воинскую часть. Если это происходит, он должен подать соответствующий рапорт своему командиру.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Перемещение во время прохождения ВВК
К юристам обратился с вопросом гражданин, который во время прохождения базового курса военной подготовки заболел, попал в госпиталь — и должен был проходить ВВК, но во время этого процесса его пытаются переместить снова на обучение.
"Во время прохождения ВВК Вас не имеют права перемещать", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Что должен делать военный
Юрист объяснил, что военному надо делать в такой ситуации.
"Подавайте командиру рапорт на раз'яснение приказа, потому что это грубое нарушение Ваших прав", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, когда гражданин может прийти на ВВК самостоятельно.
Далее, мы сообщали о том, как военный может получить право на ВВК.
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