Переселенця засудили за завдання травм працівнику ТЦК та СП

Працівники ТЦК та СП перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: кадр із відео

Уродженець Херсонської області ухилився від мобілізації та травмував військовослужбовця ТЦК. Чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності. Щоправда, у в'язниці він не сидітиме.

Про це йдеться у вироку, який Іваничівський районний суд Волинської області ухвалив 12 березня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 20 березня 2024 року фігурант отримав бойову повістку, згідно з якою мав 21 березня о 16:00 прибути до військкомату для відправлення до військової частини, але проігнорував цю вимогу. У зазначену дату та час військовозобов'язаний перебував за місцем проживання. Інструктору відділення рекрутингу та комплектування, який прийшов, щоб уточнити, чому він не з'явився до ТЦК та СП, чоловік завдав ножового поранення. Потерпілий зазнав тяжких травм, зокрема колото-різаної рани в ділянці передньої поверхні грудної клітки, пошкоджень правої долі печінки та печінкового кута товстого кишківника.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений розповів, що після окупації Херсонщини росіянами виїхав за кордон, але згодом повернувся до України. Наразі він проживає в Нововолинську і має статус ВПО (внутрішньо переміщеної особи, — Ред.).

За словами потерпілого, додому до обвинуваченого він разом із колегою прибув за вказівкою начальника РТЦК та СП. На запитання щодо неявки до військкомату порушник відповів, що здав повістку роботодавцеві, аби той звільнив його з роботи. У подальшому військовозобов'язаному зателефонували. Він підняв слухавку, коли ж кинув її, узяв ніж, почав різати собі руку і вдарив працівника ТЦК та СП, який спитав його: "Що ти робиш?"

"Відразу відчув біль у правому боці (військовослужбовець, — Ред.) — як це сталося, потерпілий усвідомити не може. Потерпілий був при пам'яті, міг контролювати себе після поранення, приліг біля автомобіля. Колега відвіз його до лікарні", — йдеться у вироку.

За умисне завдання тяжкої травми фігуранту призначили п'ять років позбавлення волі, але замінили покарання двома роками іспитового строку.

Вирок упродовж 30 днів від дня його проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Волинський апеляційний суд.

