Переселенца осудили за нанесение травм работнику ТЦК и СП

Работники ТЦК и СП проверяют документы мужчины.

Уроженец Херсонской области уклонился от мобилизации и травмировал военнослужащего ТЦК. Мужчину привлекли к уголовной ответственности. Правда, в тюрьме он сидеть не будет.

Об этом говорится в приговоре, который Иваничевский районный суд Волынской области принял 12 марта, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 20 марта 2024 года фигурант получил боевую повестку, согласно которой должен был 21 марта в 16:00 прибыть в военкомат для отправки в воинскую часть, но проигнорировал это требование. В указанную дату и время военнообязанный находился по месту жительства. Инструктору отделения рекрутинга и комплектования, который пришел, чтобы уточнить, почему он не явился в ТЦК и СП, мужчина нанес ножевое ранение. Пострадавший получил тяжелые травмы, в частности колото-резаную рану в области передней поверхности грудной клетки, повреждения правой доли печени и печеночного угла толстого кишечника.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый рассказал, что после оккупации Херсонщины россиянами выехал за границу, но впоследствии вернулся в Украину. На данный момент он проживает в Нововолынске и имеет статус ВПЛ (внутренне перемещенного лица, — Ред.).

По словам потерпевшего, домой к обвиняемому он вместе с коллегой прибыл по указанию начальника РТЦК и СП. На вопрос о неявке в военкомат нарушитель ответил, что сдал повестку работодателю, чтобы тот уволил его с работы. В дальнейшем военнообязанному позвонили. Он поднял трубку, когда же бросил ее, взял нож, начал резать себе руку и ударил работника ТЦК и СП, который спросил его: "Что ты делаешь?"

"Сразу почувствовал боль в правом боку (военнослужащий, — Ред.) — как это произошло, потерпевший осознать не может. Пострадавший был в сознании, мог контролировать себя после ранения, прилег возле автомобиля. Коллега отвез его в больницу", — говорится в приговоре.

За умышленное нанесение тяжелой травмы фигуранту назначили пять лет лишения свободы, но заменили наказание двумя годами испытательного срока.

Приговор в течение 30 дней со дня его провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Волынский апелляционный суд.

Ранее суд наказал жителя Полтавщины. Мужчина, который уклонился от призыва, проведет три года в тюрьме.

Также мы сообщали, что администратор Viber-группы информировал пользователей о перемещении представителей ТЦК, а другой мужчина подписался на подобное сообщество. Обоих нарушителей приговорили к двум годам испытательного срока.