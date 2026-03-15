Головна Мобілізація Чоловіка засудили до кількох років в'язниці за ухилення від мобілізації

Чоловіка засудили до кількох років в'язниці за ухилення від мобілізації

Дата публікації: 15 березня 2026 03:32
Чоловіка засудили до кількох років в'язниці за ухилення від мобілізації
Суддівський молоток і військовослужбовці. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE

Житель Полтавщини ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Найближчі роки він проведе у в'язниці. Відповідне рішення ухвалив Гадяцький районний суд Полтавської області.

Про це в п'ятницю, 13 березня, повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

За даними слідства, фігурант перебував на військовому обліку та пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. Попри це, 9 грудня 2024 чоловік відмовився отримувати повістку. Військовозобов'язаного попередили про те, що за ухилення від мобілізації передбачається кримінальна відповідальність, але до ТЦК він так і не прибув і про причини неявки не повідомив.

Рішення суду 

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. Чоловік пояснив, що має проблеми зі здоров'ям і доглядає за хворою матір'ю, але суддя дійшов висновку, що законних підстав для відстрочки у фігуранта не було. За ухилення від призову порушнику призначили три роки ув'язнення.

Раніше стало відомо про вироку жителю Полтавщини, який у Telegram інформував про локації, де військовослужбовці ТЦК та СП проводили мобілізаційні заходи. Упродовж двох років він перебуватиме на випробувальному терміні.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті чоловіки пошкодили службовий автомобіль ТЦК та СП. Порушників судитимуть.

суд мобілізація судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
