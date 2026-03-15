Чоловіка засудили до кількох років в'язниці за ухилення від мобілізації

Суддівський молоток і військовослужбовці. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE

Житель Полтавщини ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Найближчі роки він проведе у в'язниці. Відповідне рішення ухвалив Гадяцький районний суд Полтавської області.

Про це в п'ятницю, 13 березня, повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, фігурант перебував на військовому обліку та пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. Попри це, 9 грудня 2024 чоловік відмовився отримувати повістку. Військовозобов'язаного попередили про те, що за ухилення від мобілізації передбачається кримінальна відповідальність, але до ТЦК він так і не прибув і про причини неявки не повідомив.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. Чоловік пояснив, що має проблеми зі здоров'ям і доглядає за хворою матір'ю, але суддя дійшов висновку, що законних підстав для відстрочки у фігуранта не було. За ухилення від призову порушнику призначили три роки ув'язнення.

