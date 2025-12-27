Відео
Переведення бійця до іншої частини — коли можуть відмовити

Переведення бійця до іншої частини — коли можуть відмовити

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 04:30
Коли військовому можуть відмовити в переведенні до іншої частини — відповідь юристів
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Переведення військовослужбовців до інших частин — процедура, для якої мають бути законодавчі підстави. За певних умов бійцю можуть відмовити у зміні частини.

Про це повідомили юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Читайте також:

Етапи процедури переведення

Першим кроком для переведення є подача рапорту. Після цього керівництво аналізує, чи можливі такі зміни, та направляє військовослужбовця на ВЛК, щоб перевірити, чи придатний він до службі в іншій частині. Завершальним етапом стає переведення: бійця направляють до нової частини, щоб він оформив там відповідні документи.

Претендувати на переведення можуть ті, хто служить у тилу або в бойових частинах, пройшли ВЛК і, згідно з її висновком, придатні до військової служби.

Коли можуть відмовити у переведенні 

Переведення не відбудеться, якщо: 

  • військовий подав неповний пакет документів (має бути не лише рапорт, а й військовий квиток, крім того, може знадобитися рекомендаційний лист від командування);
  • боєць не пройшов ВЛК;
  • військовий служить у частині менше шести місяців;
  • в іншій частині немає вакантних посад або ж є необхідність залишити бійця на поточній посаді там, де він уже служить;
  • військовий має стягнення або негативну характеристику.

"Найдієвіший спосіб — написати звернення до вищого командування. Для цього потрібно використовувати факти та докази. Тобто треба відмітити, коли був поданий рапорт та причина відмови", — підсумували правознавці.

Нагадаємо, граничний вік перебування в запасі — 60 років. Тих, хто не досяг цього віку та перебуває на військовому обліку, можуть призвати.

Також ми повідомляли, хто може виключати військовозобов'язаних з обліку. ВЛК таке право втратили.

ЗСУ армія мобілізація військовослужбовці військова служба
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
