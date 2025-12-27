Коли військовому можуть відмовити в переведенні до іншої частини — відповідь юристів

Переведення бійця до іншої частини — коли можуть відмовити
Переведення військовослужбовців до інших частин — процедура, для якої мають бути законодавчі підстави. За певних умов бійцю можуть відмовити у зміні частини.
Про це повідомили юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".
Етапи процедури переведення
Першим кроком для переведення є подача рапорту. Після цього керівництво аналізує, чи можливі такі зміни, та направляє військовослужбовця на ВЛК, щоб перевірити, чи придатний він до службі в іншій частині. Завершальним етапом стає переведення: бійця направляють до нової частини, щоб він оформив там відповідні документи.
Претендувати на переведення можуть ті, хто служить у тилу або в бойових частинах, пройшли ВЛК і, згідно з її висновком, придатні до військової служби.
Коли можуть відмовити у переведенні
Переведення не відбудеться, якщо:
- військовий подав неповний пакет документів (має бути не лише рапорт, а й військовий квиток, крім того, може знадобитися рекомендаційний лист від командування);
- боєць не пройшов ВЛК;
- військовий служить у частині менше шести місяців;
- в іншій частині немає вакантних посад або ж є необхідність залишити бійця на поточній посаді там, де він уже служить;
- військовий має стягнення або негативну характеристику.
"Найдієвіший спосіб — написати звернення до вищого командування. Для цього потрібно використовувати факти та докази. Тобто треба відмітити, коли був поданий рапорт та причина відмови", — підсумували правознавці.
Нагадаємо, граничний вік перебування в запасі — 60 років. Тих, хто не досяг цього віку та перебуває на військовому обліку, можуть призвати.
Також ми повідомляли, хто може виключати військовозобов'язаних з обліку. ВЛК таке право втратили.
