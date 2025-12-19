Кого із тих, хто перебуває в запасі, можуть до 60 років мобілізувати

Українські військовослужбовці. Фото: Закарпатський ОТЦК та СП/Facebook

Граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі — 60 років. Тих, хто не досяг цього віку та перебуває на військовому обліку, можуть призвати. Офіцерів запасу таке правило теж стосується.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист Владислав Дерій.

Призов громадян, які перебувають у запасі

Молодший офіцер запасу звернувся до правознавців із питанням щодо того, чи мав він право на виключення з військового обліку після досягнення 45-річного віку. Цьогоріч чоловіку вже виповнилося 50 років.

У відповідь на це питання Владислав Дерій наголосив, що до громадяни, які перебувають у запасі, залишаються на військовому обліку, доки не досягнуть 60-річного віку. До цього ж віку їх можуть залучити й до мобілізаційних заходів. 45-річчя не є приводом для автоматичного виключення офіцерів запасу чи інших військовозобов'язаних із військового обліку.

Якщо 50-річний молодший офіцер придатний до служби й не має законних підстав для відстрочки, його можуть призвати до лав ЗСУ. Уникнути мобілізації можуть лише ті, хто має право на відстрочку.

Нагадаємо, у 2026 році в Україні оновлять правила бронювання працівників. Деякі зміни діють уже зараз.

Раніше уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Решетилова (Кобилинська) заявила, що відповідати за мобілізацію мають не лише військовослужбовці ТЦК та СП, а й голова ОВА та представник правоохоронних органів.