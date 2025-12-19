Відео
У запасі до 60 років — за яких умов можлива мобілізація

У запасі до 60 років — за яких умов можлива мобілізація

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 01:30
Кого із тих, хто перебуває в запасі, можуть до 60 років мобілізувати
Українські військовослужбовці. Фото: Закарпатський ОТЦК та СП/Facebook

Граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі — 60 років. Тих, хто не досяг цього віку та перебуває на військовому обліку, можуть призвати. Офіцерів запасу таке правило теж стосується.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Призов громадян, які перебувають у запасі 

Молодший офіцер запасу звернувся до правознавців із питанням щодо того, чи мав він право на виключення з військового обліку після досягнення 45-річного віку. Цьогоріч чоловіку вже виповнилося 50 років.

У відповідь на це питання Владислав Дерій наголосив, що до громадяни, які перебувають у запасі, залишаються на військовому обліку, доки не досягнуть 60-річного віку. До цього ж віку їх можуть залучити й до мобілізаційних заходів. 45-річчя не є приводом для автоматичного виключення офіцерів запасу чи інших військовозобов'язаних із військового обліку.

Якщо 50-річний молодший офіцер придатний до служби й не має законних підстав для відстрочки, його можуть призвати до лав ЗСУ. Уникнути мобілізації можуть лише ті, хто має право на відстрочку.

Нагадаємо, у 2026 році в Україні оновлять правила бронювання працівників. Деякі зміни діють уже зараз.

Раніше уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Решетилова (Кобилинська) заявила, що відповідати за мобілізацію мають не лише військовослужбовці ТЦК та СП, а й голова ОВА та представник правоохоронних органів.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
