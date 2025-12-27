Видео
Главная Мобилизация Перевод бойца в другую часть — когда могут отказать

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 04:30
Когда военному могут отказать в переводе в другую часть — ответ юристов
Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Перевод военнослужащих в другие части — процедура, для которой должны быть законодательные основания. При определенных условиях бойцу могут отказать в смене части.

Об этом сообщили юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Этапы процедуры перевода

Первым шагом для перевода является подача рапорта. После этого руководство анализирует, возможны ли такие изменения, и направляет военнослужащего на ВВК, чтобы проверить, пригоден ли он к службе в другой части. Завершающим этапом становится перевод: бойца направляют в новую часть, чтобы он оформил там соответствующие документы.

Претендовать на перевод могут те, кто служит в тылу или в боевых частях, прошел ВВК и, согласно ее заключению, пригоден к военной службе.

Когда могут отказать в переводе

Перевод не состоится, если:

  • военный подал неполный пакет документов (должен быть не только рапорт, но и военный билет, кроме того, может понадобиться рекомендательное письмо от командования);
  • боец не прошел ВВК;
  • военный служит в части менее шести месяцев;
  • в другой части нет вакантных должностей или же есть необходимость оставить бойца на текущей должности там, где он уже служит;
  • военный имеет взыскание или негативную характеристику.

"Самый действенный способ — написать обращение к высшему командованию. Для этого нужно использовать факты и доказательства. То есть надо отметить, когда был подан рапорт и причина отказа", — подытожили правоведы.

Напомним, предельный возраст пребывания в запасе — 60 лет. Тех, кто не достиг этого возраста и находится на воинском учете, могут призвать.

Также мы сообщали, кто может исключать военнообязанных с учета. ВВК такое право потеряли.

ВСУ армия мобилизация военнослужащие военная служба
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
