Когда военному могут отказать в переводе в другую часть — ответ юристов

Перевод бойца в другую часть — когда могут отказать
Перевод военнослужащих в другие части — процедура, для которой должны быть законодательные основания. При определенных условиях бойцу могут отказать в смене части.
Об этом сообщили юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
Этапы процедуры перевода
Первым шагом для перевода является подача рапорта. После этого руководство анализирует, возможны ли такие изменения, и направляет военнослужащего на ВВК, чтобы проверить, пригоден ли он к службе в другой части. Завершающим этапом становится перевод: бойца направляют в новую часть, чтобы он оформил там соответствующие документы.
Претендовать на перевод могут те, кто служит в тылу или в боевых частях, прошел ВВК и, согласно ее заключению, пригоден к военной службе.
Когда могут отказать в переводе
Перевод не состоится, если:
- военный подал неполный пакет документов (должен быть не только рапорт, но и военный билет, кроме того, может понадобиться рекомендательное письмо от командования);
- боец не прошел ВВК;
- военный служит в части менее шести месяцев;
- в другой части нет вакантных должностей или же есть необходимость оставить бойца на текущей должности там, где он уже служит;
- военный имеет взыскание или негативную характеристику.
"Самый действенный способ — написать обращение к высшему командованию. Для этого нужно использовать факты и доказательства. То есть надо отметить, когда был подан рапорт и причина отказа", — подытожили правоведы.
Напомним, предельный возраст пребывания в запасе — 60 лет. Тех, кто не достиг этого возраста и находится на воинском учете, могут призвать.
Также мы сообщали, кто может исключать военнообязанных с учета. ВВК такое право потеряли.
