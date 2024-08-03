Як перевестись в іншу частину обмежено придатному після поранення

Підготовка військових фахівців. Фото: ОП

Переведення військових в іншу частину зі статусом "обмежено придатний" після поранення можливе за певних умов. Одним з ключових факторів є обмеження, встановлені військово-лікарською комісією.

Про це розповів адвокат Геннадій Пацевитий у TikTok.

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Переведення в іншу частину обмежено придатних

Якщо існують обмеження, які перешкоджають виконанню попередніх обов'язків, а також у випадку інвалідності, можна розглянути можливість переведення в іншу частину.

Адвокат каже, що один найпростіших способів переведення — це досягти домовленості з командиром частини. Якщо він погодиться, то може видати відношення для переведення в іншу частину, зазначивши, що з цим проблем не буде.

Є ще одна альтернатива, але вона складніша. Якщо за результатами ВЛК здоров'я не дозволяє залишатися на поточній посаді або служити в певних військових підрозділах, наприклад, десантно-штурмових, необхідно скласти рапорт для командира. У ньому потрібно пояснити ситуацію і запросити переведення в іншу частину або на іншу посаду, яка відповідала б стану здоров'я.