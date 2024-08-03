Як перевестись в іншу частину обмежено придатному після поранення

Переведення в іншу частину обмежено придатних після поранення — чи можливо це
Переведення військових в іншу частину зі статусом "обмежено придатний" після поранення можливе за певних умов. Одним з ключових факторів є обмеження, встановлені військово-лікарською комісією.
Про це розповів адвокат Геннадій Пацевитий у TikTok.
@pratsevytyi
Якщо ви обмежено придатні до служби через поранення, то чи можливий перевод в іншу військову частину? Ну, це залежить від важкості вашого поранення та чи є у вас якісь обмеження згідно з військово-лікарською комісією, або, наприклад, у вас є якась група інвалідності. Самий простий варіант є все ж таки домовитися зі своїм командиром та отримати відношення від іншої військової частини про те, що вас без проблем будуть переводити. Інший варіант, більш складний, це якщо ви за станом здоров'я, згідно з військово-лікарською комісією, не можете займати свою посаду або взагалі бути весь час у своїй частині. Наприклад, це десантно-штурмова частина, і в даному випадку пишеться рапорт знову ж таки на свого командира про те, щоб вас або перевели в іншу частину, або дали посаду, яка буде відповідати вашому стану здоров'я. #військові #військовий #десант #штурмова_частина #перевод #переміщення стан_здоров'я #обмеження #консультація #військомат #тцк #відстрочка #мобілізація #повістка #зсу #всу #війна #адвокат #юрист #юрконсалт #запоріжжя #україна #підписка #ua #ukraine♬ оригінальний звук - Адвокат Геннадій Працевитий
Переведення в іншу частину обмежено придатних
Якщо існують обмеження, які перешкоджають виконанню попередніх обов'язків, а також у випадку інвалідності, можна розглянути можливість переведення в іншу частину.
Адвокат каже, що один найпростіших способів переведення — це досягти домовленості з командиром частини. Якщо він погодиться, то може видати відношення для переведення в іншу частину, зазначивши, що з цим проблем не буде.
Є ще одна альтернатива, але вона складніша. Якщо за результатами ВЛК здоров'я не дозволяє залишатися на поточній посаді або служити в певних військових підрозділах, наприклад, десантно-штурмових, необхідно скласти рапорт для командира. У ньому потрібно пояснити ситуацію і запросити переведення в іншу частину або на іншу посаду, яка відповідала б стану здоров'я.
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