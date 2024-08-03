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Перевод в другую часть ограниченно пригодных после ранения — возможно ли это

3 августа 2024 14:56
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как перевестись в другую часть ограниченно годному после ранения
Подготовка военных специалистов. Фото: ОП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Перевод военных в другую часть со статусом "ограниченно пригодный" после ранения возможен при определенных условиях. Одним из ключевых факторов есть ограничения, установленные военно-врачебной комиссией.

Об этом рассказал адвокат Геннадий Пацевитый в TikTok

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@pratsevytyi

Если вы ограниченно пригодны к службе из-за ранения, возможен ли перевод в другую воинскую часть? Ну, это зависит от тяжести вашего ранения и есть ли у вас какие-либо ограничения по военно-врачебной комиссии, или, например, у вас есть какая-то группа инвалидности. Самый простой вариант есть все-таки договориться со своим командиром и получить отношение от другой воинской части о том, что вас без проблем будут переводить. Другой вариант, более сложный, это если вы по состоянию здоровья, согласно военно-врачебной комиссии, не можете занимать свой пост или вообще быть все время в своей части. К примеру, это десантно-штурмовая часть, и в данном случае пишется рапорт опять же на своего командира о том, чтобы вас либо перевели в другую часть, либо дали должность, которая будет соответствовать вашему состоянию здоровья. #военные #военный #десант #штурмова_часть #перевод #перемещение состояние_здоровья #ограничение #консультация #военкомат #тцк #отсрочка # мобилизация #повестка #зсу #всу #война #адвокат #юрист #юрконсалт #запорожье # украина #подписка #ru # ukraine

♬ оригинальный звук - Адвокат Геннадий Трудолюбивый

Перевод в другую часть ограниченно пригодных

Если есть ограничения, препятствующие выполнению предыдущих обязанностей, а также в случае инвалидности, можно рассмотреть возможность перевода в другую часть.

Адвокат говорит, что один из самых простых способов перевода — это достичь договоренности с командиром части. Если он согласится, то может выдать решение для перевода в другую часть, отметив, что с этим проблем не будет.

Есть еще одна альтернатива, но она более сложная. Если по результатам ВВК здоровье не позволяет оставаться на текущей должности или служить в определенных воинских подразделениях, например, десантно-штурмовых, необходимо составить рапорт для командира. В нем нужно объяснить ситуацию и запросить перевод в другую часть или на другую должность, которая соответствовала бы состоянию здоровья.

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