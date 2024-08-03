Как перевестись в другую часть ограниченно годному после ранения

Подготовка военных специалистов. Фото: ОП

Перевод военных в другую часть со статусом "ограниченно пригодный" после ранения возможен при определенных условиях. Одним из ключевых факторов есть ограничения, установленные военно-врачебной комиссией.

Об этом рассказал адвокат Геннадий Пацевитый в TikTok

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Перевод в другую часть ограниченно пригодных

Если есть ограничения, препятствующие выполнению предыдущих обязанностей, а также в случае инвалидности, можно рассмотреть возможность перевода в другую часть.

Адвокат говорит, что один из самых простых способов перевода — это достичь договоренности с командиром части. Если он согласится, то может выдать решение для перевода в другую часть, отметив, что с этим проблем не будет.

Есть еще одна альтернатива, но она более сложная. Если по результатам ВВК здоровье не позволяет оставаться на текущей должности или служить в определенных воинских подразделениях, например, десантно-штурмовых, необходимо составить рапорт для командира. В нем нужно объяснить ситуацию и запросить перевод в другую часть или на другую должность, которая соответствовала бы состоянию здоровья.