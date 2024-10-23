Подружжя, яке несе службу в ЗСУ. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовця, який перебуває у складі ЗСУ під час дії воєнного стану, можуть перевести не тільки з однієї військової частини до іншої, а і навіть змінити вид Збройних сил України — наприклад, з Повітряних сил на піхоту. Це можливо, звісна річ, тільки після відповідної перепідготовки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Служба разом із дружиною

Військовослужбовці, які перебувають у лавах Збройних сил України, не є закріпленими за якимись конкретними військовими частинами чи навіть видами ЗСУ.

Так, до юристів звернувся військовий, який пояснив, що служить разом з дружиною у Повітряних силах, хоч і у різних військових частинах — і поцікавився, чи можуть його перевести, скажімо, у сухопутні війська, зважаючи на те, що подружжя служить в одному виді ЗСУ.

"Ні, це не є підставою для оскарження рішення про переміщення", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Чи можуть перевести з Повітряних сил у піхоту

Юрист додав, що такою є ситуація винятково під час війни.

"Під час воєнного стану вас мають право перевести, звичайно, за умови перепідготовки", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може командир не підписати рапорт про переведення військовослужбовця до іншої військової частини.

Також ми розповідали про алгоритм дій військового у випадку бездіяльності командирів під час переведення з однієї частини до іншої.