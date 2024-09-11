Переведення військовослужбовця - алгоритм дій у випалдку бездіяльності командування - поради юриста

Військовослужбовець подає рапорт. Фото: "Поради юриста"

Український військовослужбовець має законне право перевестись із однієї військової частини до іншої. Якщо ж командування затягує цей процес, він може подати скаргу до вищого командування чи навіть до суду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовець Збройних сил України має право на переведення із однієї військової частини до іншої.

Втім, бувають ситуації, коли командування підрозділу випадково чи зумисно затягує процес переведення. Юрист пояснив, що може зробити у такій ситуації військовослужбовець.

Що може зробити військовий

"Треба оскаржити до вищого командування (ОК, Генштаб, МОУ) бездіяльність командира корпусу та порушення строків надання відповіді на рапорт військовослужбовця", — зазначив Юрій Айвазян, відповідаючи військовослужбовцю, який не може перевестись з однієї військової частини до іншої.

Якщо ж цей хід не принесе результату, то військовий може подати позов до суду і таким чином домогтися свого.