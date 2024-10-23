Перевод военного в другое подразделение ВСУ – как это сделать

Перевод военного в другой вид ВСУ — возможно ли это
Военнослужащий, находящийся в составе ВСУ во время действия военного положения, может быть переведен не только из одной воинской части в другую, но и даже сменить вид Вооруженных сил Украины — например, с Воздушных сил на пехоту. Это возможно, конечно, только после соответствующей переподготовки.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Служба вместе с супругой
Военнослужащие, находящиеся в рядах Вооруженных сил Украины, не закреплены за какими-либо конкретными воинскими частями или даже видами ВСУ.
Так, к юристам обратился военный, объяснивший, что служит вместе с женой в Воздушных силах, хоть и в разных воинских частях, и поинтересовался, могут ли его перевести, скажем, в сухопутные войска, учитывая, что супруги служат в одном виде. ВСУ.
"Нет, это не основание для обжалования решения о перемещении", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.
Могут перевести из Воздушных сил в пехоту
Юрист добавил, что такая ситуация исключительно во время войны.
"Во время военного положения вас имеют право перевести, конечно, при условии переподготовки", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, может ли командир не подписать рапорт о переводе военнослужащего в другую воинскую часть.
Также мы рассказывали об алгоритме военного действия в случае бездействия командиров во время перевода из одной части в другую.
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