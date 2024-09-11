Перевод военнослужащего - алгоритм действий в случае бездействия командования - советы юриста

Военнослужащий представляет рапорт. Фото: "Поради юриста"

Украинский военнослужащий имеет законное право перевестись из одной воинской части в другую. Если же командование затягивает этот процесс, то он может подать жалобу в высшее командование или даже в суд.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на перевод из одной воинской части в другую.

Впрочем, бывают ситуации, когда командование подразделения случайно или намеренно затягивает процесс перевода. Юрист объяснил, что может сделать в такой ситуации военнослужащий.

Что может сделать военный

"Надо обжаловать в высшее командование (ОК, Генштаб, МОУ) бездействие командира корпуса и нарушение сроков предоставления ответа на рапорт военнослужащего", — отметил Юрий Айвазян, отвечая военнослужащему, который не может перевестись из одной воинской части в другую.

Если этот ход не принесет результата, то военный может подать иск в суд и таким образом добиться своего.