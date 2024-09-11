Перевод военнослужащего - алгоритм действий в случае бездействия командования - советы юриста

Перевод из одной в/ч в другую — куда жаловаться на бездействие командиров
Украинский военнослужащий имеет законное право перевестись из одной воинской части в другую. Если же командование затягивает этот процесс, то он может подать жалобу в высшее командование или даже в суд.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Право на смену воинской части
Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на перевод из одной воинской части в другую.
Впрочем, бывают ситуации, когда командование подразделения случайно или намеренно затягивает процесс перевода. Юрист объяснил, что может сделать в такой ситуации военнослужащий.
Что может сделать военный
"Надо обжаловать в высшее командование (ОК, Генштаб, МОУ) бездействие командира корпуса и нарушение сроков предоставления ответа на рапорт военнослужащего", — отметил Юрий Айвазян, отвечая военнослужащему, который не может перевестись из одной воинской части в другую.
Если этот ход не принесет результата, то военный может подать иск в суд и таким образом добиться своего.
Читайте Новини.LIVE!