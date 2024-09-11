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Бронювання від призову — чи впливає на цей процес військова спеціальність громадянина

11 вересня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військово-обліклова спеціальність, ВОС - бронювання від мобілізації - чи впливає ВОС на можливість бронювання
Черга в ТЦК на бронювання. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Жодна військово-облікова спеціальність (ВОС) не може завадити бронюванню працівника критично важливого для української економіки підприємства. Постанова Кабміну визначила, що бронюються усі громадяни, незалежно від ВОС.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Навіщо потрібна військово-облікова спеціальність

Кожен військовозобов’язаний громадянин України під час вступу на військовий облік отримує військово-облікову спеціальність (ВОС).

Ця спеціальність вказується у військово-облікових документах, її наявність визначає майбутнє військовозобов’язаного після мобілізації.

Чи впливає ВОС на бронювання

А от на процесі бронювання вказана у документах військово-облікова спеціальність не позначається. Це було визначено Постановою Кабінету міністрів України №76.

"Військовозобов’язані підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", — йдеться у постанові КМУ.

Тому жодна військово-облікова спеціальність, вказана у документах, не може бути перешкодою для бронювання співробітника критично важливого для української економіки підприємства.

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Кабінет міністрів критична інфраструктура мобілізація бронювання військовозобов'язані

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