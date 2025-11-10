Перевірка військовозобов'язаних — що робити, якщо вимагають паперовий документ

Перевірка документів — що робити, якщо вимагають паперові
Електронний документ має таку ж силу, як і паперовий. Відповідні норми прописані в постанові №560.
Про це в інтерв'ю речнику Міноборони Оресту Дрималовському повідомив керівник цифрових продуктів Міноборони Мстислав Банік.
Що робити, якщо вимагають паперовий документ
"Перевірити дійсність цього (електронного, — Ред.) документа можна за QR-кодом на ньому. Усі представники ТЦК можуть це зробити. І взагалі будь-яка людина, яка має "Резерв +", навіть не авторизована, може перевірити цей QR-код і перевірити дійсність як документа, так і відстрочки", — пояснив представник оборонного відомства.
Також він додав, що наявність підстав для відстрочки не є приводом для її автоматичного оформлення. Крім того, важливо стежити за актуальністю даних у військовому квитку, адже, якщо вони застаріли, QR-код і документ вважатимуться невалідними.
Нагадаємо, деяких військовозобов'язаних можуть зняти з розшуку дистанційно. Щоправда, такі привілеї доступні не всім.
Раніше юрист пояснив, які нові правила подання заяв на відстрочку запровадили в Україні. На його думку, такі зміни є позитивними.
Читайте Новини.LIVE!