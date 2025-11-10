Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Перевірка документів — що робити, якщо вимагають паперові

Перевірка документів — що робити, якщо вимагають паперові

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 01:30
Оновлено: 06:21
Перевірка військовозобов'язаних — що робити, якщо вимагають паперовий документ
Представники ТЦК перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: znaj.ua

Електронний документ має таку ж силу, як і паперовий. Відповідні норми прописані в постанові №560.

Про це в інтерв'ю речнику Міноборони Оресту Дрималовському повідомив керівник цифрових продуктів Міноборони Мстислав Банік.

Реклама
Читайте також:

Що робити, якщо вимагають паперовий документ

"Перевірити дійсність цього (електронного, — Ред.) документа можна за QR-кодом на ньому. Усі представники ТЦК можуть це зробити. І взагалі будь-яка людина, яка має "Резерв +", навіть не авторизована, може перевірити цей QR-код і перевірити дійсність як документа, так і відстрочки", — пояснив представник оборонного відомства.

Також він додав, що наявність підстав для відстрочки не є приводом для її автоматичного оформлення. Крім того, важливо стежити за актуальністю даних у військовому квитку, адже, якщо вони застаріли, QR-код і документ вважатимуться невалідними.

Нагадаємо, деяких військовозобов'язаних можуть зняти з розшуку дистанційно. Щоправда, такі привілеї доступні не всім. 

Раніше юрист пояснив, які нові правила подання заяв на відстрочку запровадили в Україні. На його думку, такі зміни є позитивними.

Міноборони мобілізація військовий квиток військовозобов'язані військово-обліковий документ
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації