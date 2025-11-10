Перевірка військовозобов'язаних — що робити, якщо вимагають паперовий документ

Представники ТЦК перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: znaj.ua

Електронний документ має таку ж силу, як і паперовий. Відповідні норми прописані в постанові №560.

Про це в інтерв'ю речнику Міноборони Оресту Дрималовському повідомив керівник цифрових продуктів Міноборони Мстислав Банік.

Що робити, якщо вимагають паперовий документ

"Перевірити дійсність цього (електронного, — Ред.) документа можна за QR-кодом на ньому. Усі представники ТЦК можуть це зробити. І взагалі будь-яка людина, яка має "Резерв +", навіть не авторизована, може перевірити цей QR-код і перевірити дійсність як документа, так і відстрочки", — пояснив представник оборонного відомства.

Також він додав, що наявність підстав для відстрочки не є приводом для її автоматичного оформлення. Крім того, важливо стежити за актуальністю даних у військовому квитку, адже, якщо вони застаріли, QR-код і документ вважатимуться невалідними.

Нагадаємо, деяких військовозобов'язаних можуть зняти з розшуку дистанційно. Щоправда, такі привілеї доступні не всім.

Раніше юрист пояснив, які нові правила подання заяв на відстрочку запровадили в Україні. На його думку, такі зміни є позитивними.