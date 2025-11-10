Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Проверка документов — что делать, если требуют бумажные

Проверка документов — что делать, если требуют бумажные

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 01:30
обновлено: 06:21
Проверка военнообязанных — что делать, если требуют бумажный документ
Представители ТЦК проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: znaj.ua

Электронный документ имеет такую же силу, как и бумажный. Соответствующие нормы прописаны в постановлении №560.

Об этом в интервью спикеру Минобороны Оресту Дрималовскому сообщил руководитель цифровых продуктов Минобороны Мстислав Баник.

Реклама
Читайте также:

Что делать, если требуют бумажный документ

"Проверить действительность этого (электронного, — Ред.) документа можно по QR-коду на нем. Все представители ТЦК могут это сделать. И вообще любой человек, который имеет "Резерв +", даже не авторизованный, может проверить этот QR-код и проверить действительность как документа, так и отсрочки", — объяснил представитель оборонного ведомства.

Также он добавил, что наличие оснований для отсрочки не является поводом для ее автоматического оформления. Кроме того, важно следить за актуальностью данных в военном билете, ведь, если они устарели, QR-код и документ будут считаться невалидными.

Напомним, некоторых военнообязанных могут снять с розыска дистанционно. Правда, такие привилегии доступны не всем.

Ранее юрист объяснил, какие новые правила подачи заявлений на отсрочку ввели в Украине. По его мнению, такие изменения являются положительными.

Минобороны мобилизация военный билет военнообязанные военно-учетный документ
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации