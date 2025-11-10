Проверка военнообязанных — что делать, если требуют бумажный документ

Представители ТЦК проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: znaj.ua

Электронный документ имеет такую же силу, как и бумажный. Соответствующие нормы прописаны в постановлении №560.

Об этом в интервью спикеру Минобороны Оресту Дрималовскому сообщил руководитель цифровых продуктов Минобороны Мстислав Баник.

Что делать, если требуют бумажный документ

"Проверить действительность этого (электронного, — Ред.) документа можно по QR-коду на нем. Все представители ТЦК могут это сделать. И вообще любой человек, который имеет "Резерв +", даже не авторизованный, может проверить этот QR-код и проверить действительность как документа, так и отсрочки", — объяснил представитель оборонного ведомства.

Также он добавил, что наличие оснований для отсрочки не является поводом для ее автоматического оформления. Кроме того, важно следить за актуальностью данных в военном билете, ведь, если они устарели, QR-код и документ будут считаться невалидными.

Напомним, некоторых военнообязанных могут снять с розыска дистанционно. Правда, такие привилегии доступны не всем.

Ранее юрист объяснил, какие новые правила подачи заявлений на отсрочку ввели в Украине. По его мнению, такие изменения являются положительными.