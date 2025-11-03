В Україні змінили порядок подання заяв на відстрочку — що каже юрист

Співробітники ТЦК розглядають заяви. Фото: Вінницький ТЦК

В Україні запровадили зміни до процедури подання заяв на відстрочку від мобілізації. Адвокат Роман Кичко позитивно оцінив це.

Про це він повідомив в ефірі програми День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

В Україні змінили порядок подання заяв на відстрочку

Він зазначив, що нові правила мінімізують можливі зловживання й фактично усувають людський фактор під час розгляду документів.

За словами Кичка, раніше громадянам доводилося особисто відвідувати територіальні центри комплектування, щоб отримати рішення щодо своєї заяви. Саме в цей момент, як зазначає адвокат, багатьом вручали повістки або направляли на військово-лікарську комісію, фактично позбавляючи можливості оскаржити відмову.

Тепер усі документи на відстрочку приймаються виключно через центри надання адміністративних послуг або застосунок "Резерв+". ТЦК більше не контактує безпосередньо із заявниками, а результати розгляду надсилаються електронною поштою.

Завдяки цьому нововведенню заявники можуть спокійно оскаржити відмову без ризику бути мобілізованими під час отримання рішення. Також ЦНАП зобов’язаний приймати пакети документів без жодних додаткових вимог чи умов.

Як наголосив Кичко, перехід до електронної моделі значно зменшує кількість конфліктних ситуацій і посилює захист прав військовозобов’язаних, забезпечуючи прозорий і справедливий розгляд їхніх заяв.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які відстрочки можна оформити в "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, коли подавати заяву на продовження відстрочки у листопаді.