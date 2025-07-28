Відстрочка від мобілізації - терміни і причини перевірки даних на відстрочку

Працівник ТЦК перевіряє дані в системі. Фото: "АрміяInform"

Територіальні центри комплектування перевіряють підстави для продовження відстрочки від мобілізації після чергового указу президента про продовження мобілізації. Цей процес може тривати до п’яти днів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Як довго перевіряють підстави для відстрочки

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який був оголошений після початку повномасштабної війни та запровадження воєнного стану на всій території країни.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, коли і як довго відбувається процес перевірки підстав для надання тим чи іншим громадянам відстрочки від мобілізації.

"Перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період здійснюється протягом п’яти днів", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Причини перевірки з боку ТЦК

Юрист назвав усі чотири причини для перевірки підстав для надання відстрочки.

Це:

подання військовозобов’язаним заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

видання указу президента України про проведення мобілізації (продовження строку проведення мобілізації);

надходження звернення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування;

отримання офіційної інформації (повідомлення) про втрату особою законних підстав для відстрочки.

Тож, якщо громадянин раніше оформив відстрочку, то після чергового продовження мобілізації ТЦК мають перевірити підстави для продовження відстрочки. І, якщо ці підстави зберігають чинність, відстрочку мають продовжити автоматично.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи продовжується відстрочка для догляду автоматично.

Додамо, ми повідомляли про те, що уряд змінив правила відстрочки від мобілізації.