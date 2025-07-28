Отсрочка от мобилизации - сроки и причины проверки данных на отсрочку - сроки и причины

Работник ТЦК проверяет данные в системе. Фото: "АрміяInform"

Территориальные центры комплектования проверяют основания для продления отсрочки от мобилизации после очередного указа президента о продлении мобилизации. Этот процесс может занять до пяти дней.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Как долго проверяют основания для отсрочки

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который был объявлен после начала полномасштабной войны и введения военного положения на всей территории страны.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, когда и как долго происходит процесс проверки оснований для предоставления тем или иным гражданам отсрочки от мобилизации.

"Проверка оснований у военнообязанного на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период осуществляется в течение пяти дней", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Причины проверки со стороны ТЦК

Юрист назвал все четыре причины для проверки оснований для предоставления отсрочки.

Это:

подача военнообязанным заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период;

издание указа президента Украины о проведении мобилизации (продление срока проведения мобилизации);

поступление обращения органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления;

получение официальной информации (сообщения) об утрате лицом законных оснований для отсрочки.

Поэтому если гражданин ранее оформил отсрочку, то после очередного продления мобилизации ТЦК должны проверить основания для продления отсрочки. И, если эти основания сохраняют силу, отсрочка должна быть продлена автоматически.

Напомним, мы ранее писали о том, продлевается ли отсрочка для ухода автоматически.

Добавим, мы сообщали о том, что правительство изменило правила отсрочки от мобилизации.