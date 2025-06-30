Відстрочка від мобілізації по догляду автоматично - умови

Чоловік, який доглядає за батьком. Фото: freepik.com

Відстрочка від мобілізації, яка надається військовозобов’язаному громадянину для догляду за близькими родичами, не може бути продовжена автоматично. Цей процес потрібно регулярно повторювати після публікації указу Президента про продовження воєнного стану.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації, якщо вони здійснюють догляд за близьким родичем.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи продовжується його відстрочка з такою причиною автоматично.

"Для відстрочки на згаданій Вами підставі не передбачено її автоматичне продовження", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Як продовжити відстрочку

Юрист пояснив військовозобов’язаному, як і коли йому потрібно зайнятися процесом продовження відстрочки для доглядом.

"Вам треба буде в день публікації указу Президента про продовження воєнного стану знову подати заяву про отримання відстрочки за пунктом 13 та усі підтверджувальні документи", — підкреслив Айвазян.

Адвокат назвав й інший варіант розвитку подій: "Можна надіслати заяву "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладення".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має комісія ТЦК, щоб ухвалити рішення щодо відстрочки для догляду за близькими родичами.

Додамо, ми повідомляли про те, чи надається відстрочка для догляду за чужою людиною.