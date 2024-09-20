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Перші повістки "Укрпоштою" — адвокатка назвала можливих адресатів

20 вересня 2024 11:12
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація через Укрпошту — хто першим отримає нові повістки
Надсилання повістки поштою. Фото: Depositphotos
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Згенеровані в електронному реєстрі повістки почали розсилати військовозобов’язаним "Укрпоштою". Перші повістки від "Укрпошти" отримають саме ті військовозобов’язані, які оновили свої дані до 16 липня.

Про це повідомила адвокатка Таміла Алексик, пише видання ТСН.ua

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Відомо, що від 17 вересня надіслано вже шість тисяч повісток "Укрпоштою". За інформацією юристів, дані для генерації повісток, скоріш за все, були отримані з відкритих реєстрів та "Дії", до яких є доступ у Міноборони. 

Як заявила адвокатка Таміла Алексик, що перші повістки від "Укрпошти" отримають саме ті військовозобов’язані, які оновили свої дані до 16 липня.

"Гадаю, що першими будуть ті, хто оновив дані — бо інформація про них є в ТЦК та СП. Їх шукати не потрібно. А от інформацію про людей, які не оновили дані треба шукати, шляхом генерування інформації у "Дії", де багато хто зареєструвався, чи в інших реєстрах. Тобто тут ще потрібно, як то кажуть, напружитися і попрацювати, щоб виявити таких осіб", — розповідає юристка.

Адвокатка зазначила, що вже пройшли часи, коли повістку мали вручити людині в руки під особистий підпис. 

" Порядок вручення повісток прописаний у Постанові Кабміну №560 до нього внесли чимало змін. І з цього документу, мене найбільше тривожить пункт про особливості вручення повісток – якщо особа не отримала повістку особисто або її не було за місцем реєстрації, то вважається, що людина все одно отримала повістку. Саме це у найближчому майбутньому створить чимало проблем", — підсумувала Таміла Алексик.

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