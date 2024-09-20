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Первые повестки "Укрпочтой" — адвокат назвала возможных адресатов

20 сентября 2024 11:12
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация через Укрпочту — кто первым получит новые повестки
Отправка повестки по почте. Фото: Depositphotos
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Сгенерированные в электронном реестре повестки начали рассылать военнообязанным "Укрпочтой". Первые повестки от "Укрпочты" получат те военнообязанные, которые обновили свои данные до 16 июля.

Об этом сообщила адвокат Тамила Алексик, пишет издание ТСН.ua.

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Известно, что с 17 сентября отправлено уже шесть тысяч повесток "Укрпочтой". По информации юристов, данные для генерации повесток, скорее всего, были получены из открытых реестров и "Дії", к которым есть доступ у Минобороны. 

Как заявила адвокат Тамила Алексик, что первые повестки от "Укрпочты" получат именно те военнообязанные, которые обновили свои данные до 16 июля.

"Думаю, что первыми будут те, кто обновил данные - потому что информация о них есть в ТЦК и СП. Их искать не нужно. А вот информацию о людях, которые не обновили данные надо искать, путем генерирования информации в "Дії", где многие зарегистрировались, или в других реестрах. То есть здесь еще нужно, как говорится, напрячься и поработать, чтобы выявить таких лиц", — рассказывает юрист.

Адвокат отметила, что уже прошли времена, когда повестку должны были вручить человеку в руки под личную подпись. 

"Порядок вручения повесток прописан в Постановлении Кабмина №560 в него внесли немало изменений. И из этого документа, меня больше всего тревожит пункт об особенностях вручения повесток - если лицо не получило повестку лично или его не было по месту регистрации, то считается, что человек все равно получил повестку. Именно это в ближайшем будущем создаст немало проблем", — подытожила Тамила Алексик.

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