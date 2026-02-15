Військовий облік призовників - нові зміни

Військово-обліковий документ у "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Після змін у законодавстві, які сталися 2025 року, у громадян, які уперше стають на військовий облік, відпала потреба відвідувати територіальний центр комплектування. Юристи пояснили, який саме документ відтепер є першим для призовників.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Новий документ для призовників

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, коли його сину потрібно відвідати територіальний центр комплектування для постановки на військовий облік і отримання першого військово-облікового документу.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи питання громадянина, пояснив, що 2025 року у системі військового обліку відбулися кардинальні зміни, що стосувалися перш за все документів.

Відтепер приписне посвідчення, яке до 2025 року було першим документом для громадянина на військовому обліку, не видається.

"Станом на зараз належним та єдиним ВОД є електронний військово-обліковий документ", — запевнив юрист.

Чи треба йти в ТЦК

Айвазян також розповів, як у 2026 році громадян ставляють на первинний військовий облік, у рік досягнення ними 17-річчя.

"Щодо відвідування ТЦК, то в цьому також немає необхідності", — наголосив адвокат.

Він пояснив, як зараз відбувається цей процес.

"Громадянин зможе стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок "Резерв+" і без проходження ВЛК", — наголосив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи відрахують з коледжу призовника без військово-облікового документу.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна отримати військово-обліковий документ без ідентифікаційного коду.