Україна
Первый документ на воинском учете — что изменилось

Первый документ на воинском учете — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 12:20
Военный учет призывников - новые изменения
Военно-учетный документ в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

После изменений в законодательстве, которые произошли в 2025 году, у граждан, которые впервые становятся на воинский учет, отпала необходимость посещать территориальный центр комплектования. Юристы объяснили, какой именно документ отныне является первым для призывников.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Новый документ для призывников

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, когда его сыну нужно посетить территориальный центр комплектования для постановки на воинский учет и получения первого военно-учетного документа.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя вопрос гражданина, объяснил, что в 2025 году в системе воинского учета произошли кардинальные изменения, касающиеся прежде всего документов.

Отныне приписное удостоверение, которое до 2025 года было первым документом для гражданина на воинском учете, не выдается.

"По состоянию на сейчас надлежащим и единственным ВОД является электронный военно-учетный документ", — заверил юрист.

Надо ли идти в ТЦК

Айвазян также рассказал, как в 2026 году граждан ставят на первичный воинский учет, в год достижения ими 17-летия.

"Что касается посещения ТЦК, то в этом также нет необходимости", — подчеркнул адвокат.

Он объяснил, как сейчас происходит этот процесс.

"Гражданин сможет стать на воинский учет дистанционно через мобильное приложение "Резерв+" и без прохождения ВВК", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, отчислят ли из колледжа призывника без военно-учетного документа.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли получить военно-учетный документ без идентификационного кода.

ВВК ТЦК и СП приписное удостоверение военно-учетный документ призывник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
