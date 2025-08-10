Військово-обліковий документ - чи можуть відрахувати з навчання без ВОД

Студенти українського коледжу. Фото: Фаховий коледж СУРА

Українські чоловіки віком від 17 (16) років мають перебувати на військовому обліку. Але порушення військового обліку не впливають на процес навчання таких громадян.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала юристка Віра Братченко.

Навчання в коледжі та військовий облік

До юристів звернулася мати 16-річного громадянина, який навчається у коледжі.

Жінка розповіла, що вони зараз перебувають за кордоном, тож її син не зміг стати на військовий облік (закон вимагає зробити це у рік досягнення 17-річчя особи чоловічої статі).

Громадянка поцікавилася, чи не відрахують її сина з коледжу через відсутність приписного посвідчення.

"Ні, відсутність приписного не є підставою для відрахування з навчального закладу", — наголосила у відповіді громадянці юристка Віра Братченко.

Чи впливає порушення військового обліку на отримання освіти

Не впливає порушення військового обліку, зокрема відсутність приписного посвідчення, і на процес закінчення навчання та отримання документа про освіту

"Видача диплома молодшого бакалавра також не залежить від наявності приписного", — запевнила Братченко.

Але все це не означає, що громадянин може не перебувати на військовому обліку. Військовий облік, як визначає закон, є обов’язковим для чоловіків з 16-17-річного віку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, в чому різниця між військовозобов'язаним та призовником.

