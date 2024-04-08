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Персональні дані військовозобов'язаних триматимуть за кордоном — які ризики

8 квітня 2024 21:09
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Які ризики зберігання персональних даних військовозобов'язаних українців за кордоном
Сервери в дата-центрі. Фото: racksolutions.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Днями набув чинності закон про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного. При чому дані Реєстру про громадян зберігатимуться у хмарному сховищі на серверах за кордоном.

Про це написала "Судово-юридична газета".

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Повідомляється, що для забезпечення зберігання даних іноземні партнери виділять 100 млн доларів. Міноборони заявило, що новий закон дозволить розміщувати дані у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Відтепер метою Реєстру буде також ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку. При чому згода осіб на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

Критика рішення

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко негативно сприйняв ідею зберігання інформації про військовозобов'язаних на закордонних серверах.

"Не можна розміщувати таємну і цілком таємну інформацію на серверах за кордоном, тим більше системи бойового управління під час війни. Це приклад "простих рішень", що можуть призвести до катастрофічних наслідків, які виправити потім буде неможливо", — підкреслив нардеп.

Позиція Міноборони

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко вважає, що зберігання даних за кордоном не несе у собі жодних ризиків для українців. Про це вона заявила в інтерв'ю АрміяInform.

"Ми постійно консультуємося з Генштабом, СБУ. Над цим працюють експертні команди, країни-партнери. Тому я точно можу гарантувати, що в цієї команди Міністерства оборони не буде дилетантських рішень. Ми зробимо все, щоб захистити наші системи. Ми будуємо центр обробки даних з грифом "Т". Ми зробимо все, щоб це було абсолютно погоджено, компромісно та була консенсусна позиція щодо розміщення тих чи інших систем", — запевнила Черногоренко.

Раніше Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років. Також ми писали, що нардепи визначилися, що реєстрація в електронному кабінеті призовника буде правом, а не обов’язком, та відхилили пропозицію з надсилання електронних повісток на електронний кабінет.

Верховна Рада
Міноборони
реєстр
мобілізація
військовозобов'язані
діджиталізація

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