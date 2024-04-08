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Персональные данные военнообязанных будут хранить за границей — какие риски

8 апреля 2024 21:09
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Какие риски хранения персональных данных военнообязанных украинцев за границей
Серверы в дата-центре. Фото: racksolutions.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

На днях вступил в силу закон о цифровизации военного учета и внедрении Электронного кабинета военнообязанного. Причем данные Реестра о гражданах будут храниться в облачном хранилище на серверах за границей.

Об этом написала "Судебно-юридическая газета".

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Сообщается, что для обеспечения хранения данных иностранные партнеры выделят 100 млн долларов. Минобороны заявило, что новый закон позволит размещать данные в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Отныне целью Реестра будет также идентификация военнообязанных граждан и оформление документов воинского учета. Причем согласие лиц на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

Критика решения

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отрицательно воспринял идею хранения информации о военнообязанных на зарубежных серверах.

"Нельзя размещать тайную и полностью тайную информацию на серверах за рубежом, тем более системы боевого управления во время войны. Это пример "простых решений", которые могут привести к катастрофическим последствиям, не подлежащим исправлению", — подчеркнул нардеп.

Позиция Минобороны

Замминистра обороны Екатерина Черногоренко считает, что хранение данных за границей не несет в себе никаких рисков для украинцев. Об этом она заявила в интервью АрмияInform.

"Мы постоянно консультируемся с Генштабом, СБУ. Над этим работают экспертные команды, страны-партнеры. Поэтому я точно могу гарантировать, что у этой команды Министерства обороны не будет дилетантских решений. Мы сделаем все, чтобы защитить наши системы. Мы строим центр обработки данных с грифом "Т". Мы сделаем все, чтобы это было абсолютно согласовано, компромиссно и была консенсусная позиция по размещению тех или иных систем", — заверила Черногоренко.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста до 25 лет. Также мы писали, что нардепы определились, что регистрация в электронном кабинете призывника будет правом, а не обязанностью, и отклонили предложение по отправке электронных повесток на электронный кабинет.

Верховная Рада
Минобороны
реестр
мобилизация
военнообязанные
диджитализация

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