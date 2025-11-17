Мобілізація резервістів на окупованій Луганщині — як коментує Максим Жорін

Максим Жорін. Фото: MaksymZhorin/Telegram

На території тимчасово окупованої території Луганської області стартувала хвиля мобілізації. Під виглядом "зборів" до війська залучають резервістів. Метою таких заходів є поповнення лав російської армії, яка зазнала суттєвих утрат.

Про це в неділю, 16 листопада, повідомив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

Мобілізація на ТОТ Луганщини

За словами Жоріна, перше, що робить ворог на окупованих територіях — забирає місцевих жителів на війну проти України.

"Таким поповненням зазвичай закривають дірки на проблемних ділянках після кількаденної "підготовки"... Набагато гірше воювати за чужу армію, ніж за свою. На жаль, в Україні це досі розуміють не всі. З кожним днем усе більше українців, які сьогодні ховаються від української армії, ризикують стати м'ясом в російській — така реалільність", — зазначив заступник командира Третього армійського корпусу.

Нагадаємо, полковник ЗСУ Жорін розкритикував "диванних експертів", які роблять прогнози щодо завершення війни. На його думку, це неправильно, не дуже адекватно й навіть цинічно.

Раніше Максим Жорін заявив, що мобілізація в Україні наразі несправедлива. За його словами, якість людського ресурсу, який надходить до війська, щодня погіршується.