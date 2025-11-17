Видео
Україна
Видео

Главная Мобилизация Под видом "сборов" — Жорин о мобилизации на Луганщине

Под видом "сборов" — Жорин о мобилизации на Луганщине

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 00:35
обновлено: 00:38
Мобилизация резервистов на оккупированной Луганщине — как комментирует Максим Жорин
Максим Жорин. Фото: MaksymZhorin/Telegram

На территории временно оккупированной территории Луганской области стартовала волна мобилизации. Под видом "сборов" в войско привлекают резервистов. Целью таких мероприятий является пополнение рядов российской армии, которая понесла существенные потери.

Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Читайте также:

Мобилизация на ВОТ Луганщины

По словам Жорина, первое, что делает враг на оккупированных территориях — забирает местных жителей на войну против Украины.

"Таким пополнением обычно закрывают дыры на проблемных участках после многодневной "подготовки"... Гораздо хуже воевать за чужую армию, чем за свою. К сожалению, в Украине это до сих пор понимают не все. С каждым днем все больше украинцев, которые сегодня прячутся от украинской армии, рискуют стать мясом в российской — такова реалильность", — отметил заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Напомним, полковник ВСУ Жорин раскритиковал "диванных экспертов", которые делают прогнозы относительно завершения войны. По его мнению, это неправильно, не очень адекватно и даже цинично.

Ранее Максим Жорин заявил, что мобилизация в Украине сейчас несправедливая. По его словам, качество человеческого ресурса, который поступает в армию, ежедневно ухудшается.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
