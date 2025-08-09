Какое наказание избрал суд для бизнесмена, который уклонился от мобилизации

Предприниматель. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Закарпатской области судили за уклонение от мобилизации киевского бизнесмена. Мужчине, который является одним из совладельцев столичной компании, придется провести несколько лет в тюрьме.



Соответствующее решение Тячевский районный суд Закарпатской области принял 25 июля.

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант с 15 июля 2022 года находится на воинском учете: имеет звание офицера запаса. Мужчина прошел ВВК и получил повестку, согласно которой должен был явиться на отправку в воинскую часть, но не сделал этого.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Мужчина заявил, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выехал из Ирпеня на базу отдыха в селе Новоселица Тячевского района, чтобы обустроить там своих родных, а затем вернуться в столицу и выдать зарплаты работникам. Владелец туристической базы предупредил предпринимателя, что для проживания нужно стать на воинский учет, поэтому тот поехал в ТЦК и СП и подписал все предоставленные ему документы. На следующий же день не явился по повестке, потому что выехал в Обухов, городской голова которого предложил ему присоединиться к добровольческому батальону.

По словам подсудимого, он посылал Тячевскому райотделу полиции контракт на участие в добровольческом формировании, но после этого получил сообщение о подозрении. Также мужчина добавил, что имеет основания для оформления отсрочки, но не воспользовался этим правом.

Судья установил, что к добровольческому батальону обвиняемый присоединился 18 марта 2022 года, тогда как по повестке должен был прибыть 15 марта. Доказательств непосредственного участия в боевых действиях или других действиях, свидетельствующих о выполнении воинского долга, адвокат предпринимателя не предоставил.

Бизнесмена признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы. В течение 30 дней со дня провозглашения приговора решение суда можно обжаловать, подав апелляцию.

