Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Предприниматель уклонился от мобилизации — как его наказал суд

Предприниматель уклонился от мобилизации — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 03:32
Какое наказание избрал суд для бизнесмена, который уклонился от мобилизации
Предприниматель. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Закарпатской области судили за уклонение от мобилизации киевского бизнесмена. Мужчине, который является одним из совладельцев столичной компании, придется провести несколько лет в тюрьме.

Соответствующее решение Тячевский районный суд Закарпатской области принял 25 июля.

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант с 15 июля 2022 года находится на воинском учете: имеет звание офицера запаса. Мужчина прошел ВВК и получил повестку, согласно которой должен был явиться на отправку в воинскую часть, но не сделал этого.

Реклама
Читайте также:

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Мужчина заявил, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выехал из Ирпеня на базу отдыха в селе Новоселица Тячевского района, чтобы обустроить там своих родных, а затем вернуться в столицу и выдать зарплаты работникам. Владелец туристической базы предупредил предпринимателя, что для проживания нужно стать на воинский учет, поэтому тот поехал в ТЦК и СП и подписал все предоставленные ему документы. На следующий же день не явился по повестке, потому что выехал в Обухов, городской голова которого предложил ему присоединиться к добровольческому батальону.

По словам подсудимого, он посылал Тячевскому райотделу полиции контракт на участие в добровольческом формировании, но после этого получил сообщение о подозрении. Также мужчина добавил, что имеет основания для оформления отсрочки, но не воспользовался этим правом.

Судья установил, что к добровольческому батальону обвиняемый присоединился 18 марта 2022 года, тогда как по повестке должен был прибыть 15 марта. Доказательств непосредственного участия в боевых действиях или других действиях, свидетельствующих о выполнении воинского долга, адвокат предпринимателя не предоставил.

Бизнесмена признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы. В течение 30 дней со дня провозглашения приговора решение суда можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, на Кироградщине вынесли приговор безработному. Мужчина получил повестку, но на отправку в воинскую часть в определенную дату не пришел.

Также мы сообщали, что в Тернопольской области подросток залез на памятник Герою Небесной Сотни Александру Капиносу, чтобы сделать фото. За это привлекли к ответственности его мать.

суд правосудие мобилизация предприниматели судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации