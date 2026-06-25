Контракти для військових тилу - які умови та зарплата

Військовослужбовець. Фото ілюстративне: freepik.com

Міноборони України запровадило новий базовий контракт для військових, які в тилу. Він передбачає систему виплат та нарахування відстрочки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони.

Що відомо про контракт для військових в тилу

У відомстві зазначили, що цей контракт передбачений для діловодів, майстрів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий та бойовий контракти.

Новий базовий контракт можуть укласти як військовозобов'язані, так і діючі військові. Термін дії контракту — 24 місяці.

Після того, як людина відслужила за цим контрактом, документ гарантує базову відстрочку на 6 місяців. Окрім того, додатково відстрочку збільшують за бойові завдання та роки попередньої служби, зокрема:

Читайте також:

плюс один день — за кожен день виконання бойових завдань;

плюс один місяць — за кожен рік служби до 2022 року.

"Загальна тривалість відстрочки визначається за сукупністю усіх підстав. Гарантоване надання відстрочки є перевагою нового базового контракту", — йдеться у повідомленні.

Щодо виплат, вони складаються з двох частин — "базової ставки" у розмірі 20 000 грн та додаткових винагород. Так, за виконання завдань в тилу додаткова виплата становитиме 10 000 грн, тож загалом виходить — не менше 30 000 грн.

"Діапазон виплат залежить від вислуги років, військового звання, займаної посади, обсягу виконаних спеціальних завдань і так далі", — пояснили у Міноборони.

Також у відомстві додали, що під час війни військовий може бути долучений до виконання бойових завдань. У разі виконанні завдань на пункті управління, штабі або при безпосередній участі у боях, виплати будуть як у бойовому контракті. Якщо бойові завдання виконуються на першій лінії, тоді виплати нараховуються, як на піхотно-штурмовому контракті.

"При першому укладенні контракту виплачується від 27 000 до 33 000 гривень, залежно від військового звання. Раз на рік можна отримати виплату на оздоровлення від 20 000 гривень", — резюмували у міністерстві.

Як повідомляли Новини.LIVE, два тижні тому міністр оборони України Михайло Федоров анонсував, що з 15 червня українці офіційно можуть підписати нові контракти із Силами оборони. В нових контактах передбачені чіткі терміни служби та гарантовані відстрочки.

Також ми писали, що юристи пояснили, хто зможе отримати річну відстрочку після контракту.