Мобілізація студентів в Україні - пільги для дітей учасників бойових дій

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: freeradio.com.ua

Студенти, батьки яких є учасниками бойових дій, мають право на пільги під час навчання. Для цього їм треба зібрати відповідні документи і надати до деканату того факультету, де вони навчаються.

Про це розповіла юристка Марія Логвінова.

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Пільги для дітей учасників бойових дій

Родичі військовослужбовців Збройних сил України, які беруть участь у повномасштабній війні, що розпочала Росія, і мають статус "учасник бойових дій", мають право на певні пільги, гарантовані державою.

Право на пільги мають, зокрема, студенти вищих навчальних закладів.

Які документи потрібно надати в деканат

Діти, батьки яких служать у ЗСУ чи загинули (потрапили у полон) на війні, мають надати до свого навчального закладу відповідний набір документів.

Це, наприклад:

посвідчення сім'ї загиблого (його видають структури соцзахисту за місцем реєстрації) — для дітей загиблих військових;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни — для дітей ветеранів (тих, хто отримав статус інвалідності у зв'язку з участю у бойових діях);

посвідчення УБД матері або батька — для дітей учасників бойових дій;

свідоцтво про народження дитини (для того, щоб підтвердити родинні зв'язки).

Звертатися із цими документами студенти мають або до декана свого факультету, або до його заступника з організації навчального процесу чи виховної роботи.

Нагадаємо, що ми писали раніше, як отримати статусу учасника бойових дій через ТЦК.

Також ми повідомляли, чи можуть отримати статус УБД члени добровольчих формувань.