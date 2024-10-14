Мобілізація студентів в Україні - пільги для дітей учасників бойових дій

Пільги для дітей УБД — на що мають право студенти
Студенти, батьки яких є учасниками бойових дій, мають право на пільги під час навчання. Для цього їм треба зібрати відповідні документи і надати до деканату того факультету, де вони навчаються.
Про це розповіла юристка Марія Логвінова.
Пільги для дітей учасників бойових дій
Родичі військовослужбовців Збройних сил України, які беруть участь у повномасштабній війні, що розпочала Росія, і мають статус "учасник бойових дій", мають право на певні пільги, гарантовані державою.
Право на пільги мають, зокрема, студенти вищих навчальних закладів.
Які документи потрібно надати в деканат
Діти, батьки яких служать у ЗСУ чи загинули (потрапили у полон) на війні, мають надати до свого навчального закладу відповідний набір документів.
Це, наприклад:
- посвідчення сім'ї загиблого (його видають структури соцзахисту за місцем реєстрації) — для дітей загиблих військових;
- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни — для дітей ветеранів (тих, хто отримав статус інвалідності у зв'язку з участю у бойових діях);
- посвідчення УБД матері або батька — для дітей учасників бойових дій;
- свідоцтво про народження дитини (для того, щоб підтвердити родинні зв'язки).
Звертатися із цими документами студенти мають або до декана свого факультету, або до його заступника з організації навчального процесу чи виховної роботи.
Нагадаємо, що ми писали раніше, як отримати статусу учасника бойових дій через ТЦК.
Також ми повідомляли, чи можуть отримати статус УБД члени добровольчих формувань.
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