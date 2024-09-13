Учасник бойових дій - статус УБД - УБД для членів добровольчих формувань

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: pon.org.ua

Члени неофіційних добровольчих структур, які брали участь у відбитті російської агресії, також мають право на статус учасника бойових дій, як і військовослужбовці Збройних сил України. Для цього вони мають надати свідчення щонайменше двох колег по добровольчому формуванню.

Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.

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Статус учасника бойових дій мають право отримати не тільки військовослужбовці Збройних сил України та інших офіційних силових структур, а і добровольчих структур, які з’явилися після початку повномасштабної війни.

Для цього потрібно надати свідчення не менше двох свідків, які брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів, про період безпосередньої участі цих осіб.

Як мають бути оформлені свідчення

Свідчення про участь тих чи інших людей у неофіційних добровольчих формуваннях мають бути відповідним чином оформлені.

По-перше, підписи свідків мають бути засвідчені нотаріально.

Також свідкам має бути встановлений статус УБД та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Свідки самі повинні мати документальне підтвердження своєї участі у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, за період, за який вони свідчать.