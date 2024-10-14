Мобилизация студентов в Украине – льготы для детей участников боевых действий

Удостоверение участника боевых действий. Фото: freeradio.com.ua

Студенты, родители которых являются участниками боевых действий, имеют право на льготы во время учебы. Для этого им нужно собрать соответствующие документы и предоставить в деканат того факультета, где они учатся.

Об этом рассказала юрист Мария Логвинова.

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Льготы для детей участников боевых действий

Родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины, участвующие в полномасштабной войне, начатой Россией, и имеющие статус "участник боевых действий", имеют право на определенные льготы, гарантированные государством.

Право на льготы имеют, в частности, студенты вузов.

Какие документы нужно предоставить в деканат

Дети, родители которых служат в ВСУ или погибли (попали в плен) на войне, должны предоставить в учебное заведение соответствующий набор документов.

Это, например:

удостоверение семьи погибшего (его выдают структуры соцзащиты по месту регистрации) — для детей погибших военных;

удостоверение личности с инвалидностью в результате войны — для детей ветеранов (получивших статус инвалидности в связи с участием в боевых действиях);

удостоверение УБД матери или отца — для детей участников боевых действий;

свидетельство о рождении ребенка (для того чтобы подтвердить родственные связи).

Обращаться с этими документами студенты должны либо к декану своего факультета, либо к его заместителю организации учебного процесса или воспитательной работы.

Напомним, что мы писали раньше, как получить статус участника боевых действий через ТЦК.

Также мы сообщали, могут ли получить статус УБД члены добровольческих формирований.