Льготы для военных — кто имеет право на бесплатное жилье и ремонт

Военные Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Военнослужащие и участники боевых действий могут рассчитывать на социальные льготы по закону. Однако разные категории могут получить разную помощь от государства.

Об этом Новини.LIVE рассказал управляющий партнер юридической компании Winner адвокат Игорь Ясько.

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Какие льготы имеют контрактники

Отмечается, что кадровым военнослужащим и их семьям, живущим с ними, государство должно предоставить служебное жилье. Имеющим выслугу 20 лет предоставляется возможность выбора между служебным жильем для постоянного проживания и денежной компенсацией.

"Членами семьи в данном случае считаются супруга или супруг, несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети — инвалиды с детства и родители, которые находятся на содержании военнослужащего. Заметьте также, что все подобные льготы касаются только контрактников, а не военнослужащих срочной службы", — подчеркнул Ясько.

Также военным в первую очередь дают земельные участки для строительства и садоводства. Кроме того, ремонтируют жилье и снабжают топливом.

Жилищные льготы для участников боевых действий

Участники боевых действий имеют приоритет для вступления в жилищные кооперативы, автостоянки, гаражи и садовые общества. Также они могут получить ссуду, если имеют желание:

на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и дворов,

на присоединение жилых домов к инженерным сетям и коммуникациям (подключение электричества, водопровод);

на строительство или приобретение дачных домов;

на благоустройство садовых участков.

"Срок погашения такого займа составляет 10 лет. При этом оплата производится с пятого года после окончания строительства объекта", — подчеркнул Ясько.

Также УБД, травмировавшиеся в ходе боевой операции, могут получить бесплатное жилье.

"Жилье должно быть предоставлено в срок не позднее двух лет со дня взятия на квартирный учет. Жилье могут выделять министерства, предприятия, учреждения и организации в распоряжение местных советов и госадминистраций", — добавил юрист.

Напомним, что льготы от государства, которые есть у всех участников боевых действий и военных ВСУ, в известной степени могут использовать и члены их семей. Это предусмотрено только в отдельных случаях и установленным категориям семей украинских защитников.