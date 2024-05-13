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Пішки в Румунію — на українському кордоні знову затримали ухилянтів

13 травня 2024 02:04
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Біля кордону з Румунією затримали ухилянтів від мобілізації
Чоловіки, яких затримали прикордонники. Фото: dpsu.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Українські прикордонники затримали біля кордону з Румунією четверо чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з країни. Ухилянтів побачили неподалік українського КПП "Порубне". 

Про це у неділю, 12 травня, повідомили в Державній прикордонній службі України.  

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З'ясувалось, що затримані — жителі Дніпропетровської та Харківської областей. 

"Під час затримання четверо чоловіків навіть не одразу зрозуміли, що їх наздогнали прикордонники. В ході спілкування з затриманими стало відомо, що вони мешканці Дніпропетровської та Харківської областей. До прикордоння дісталися на таксі, а далі планували пішки пройти до Румунії, минаючи пункти пропуску", — написали прикордонники.

Відносно затриманих складено матеріали про адміністративне правопорушення.

Раніше українські прикордонники затримали чергову групу з шістьох ухилянтів. Чоловіки намагалися дістатися до Румунії через Карпатські гори.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року близько 11 тисяч українських чоловіків призовного віку втекли з України до Румунії.

війна
кордон
Румунія
прикордонники
мобілізація
ухилянти

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