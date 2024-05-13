Біля кордону з Румунією затримали ухилянтів від мобілізації

Пішки в Румунію — на українському кордоні знову затримали ухилянтів
Українські прикордонники затримали біля кордону з Румунією четверо чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з країни. Ухилянтів побачили неподалік українського КПП "Порубне".
Про це у неділю, 12 травня, повідомили в Державній прикордонній службі України.
Ухилянти хотіли пішки перебратися через українсько-румунський кордон
З'ясувалось, що затримані — жителі Дніпропетровської та Харківської областей.
"Під час затримання четверо чоловіків навіть не одразу зрозуміли, що їх наздогнали прикордонники. В ході спілкування з затриманими стало відомо, що вони мешканці Дніпропетровської та Харківської областей. До прикордоння дісталися на таксі, а далі планували пішки пройти до Румунії, минаючи пункти пропуску", — написали прикордонники.
Відносно затриманих складено матеріали про адміністративне правопорушення.
Раніше українські прикордонники затримали чергову групу з шістьох ухилянтів. Чоловіки намагалися дістатися до Румунії через Карпатські гори.
Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року близько 11 тисяч українських чоловіків призовного віку втекли з України до Румунії.
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