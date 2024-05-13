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Пешком в Румынию — на украинской границе снова задержали уклонистов

13 мая 2024 02:04
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
У границы с Румынией задержали уклоняющихся от мобилизации
Мужчины, задержанные пограничниками. Фото: dpsu.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Украинские пограничники задержали у границы с Румынией четверых мужчин, которые пытались незаконно уехать из страны. Уклонистов увидели недалеко от украинского КПП "Порубное".

Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Выяснилось, что задержанные жители Днепропетровской и Харьковской областей.

"Во время задержания четверо мужчин даже не сразу поняли, что их догнали пограничники. В ходе общения с задержанными стало известно, что они жители Днепропетровской и Харьковской областей. До границы добрались на такси, а дальше планировали пешком попасть в Румынию, минуя пункты пропуска", — написали пограничники.

Относительно задержанных составлены материалы об административном правонарушении.

Ранее украинские пограничники задержали очередную группу из шести уклонистов. Мужчины пытались добраться до Румынии через Карпатские горы.

Напомним, с 24 февраля 2022 года около 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста сбежали из Украины в Румынию.

война
граница
Румыния
пограничники
мобилизация
уклонисты

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