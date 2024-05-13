У границы с Румынией задержали уклоняющихся от мобилизации

Мужчины, задержанные пограничниками. Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники задержали у границы с Румынией четверых мужчин, которые пытались незаконно уехать из страны. Уклонистов увидели недалеко от украинского КПП "Порубное".

Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте также:

Уклонисты хотели пешком перебраться через украинско-румынскую границу

Выяснилось, что задержанные жители Днепропетровской и Харьковской областей.

"Во время задержания четверо мужчин даже не сразу поняли, что их догнали пограничники. В ходе общения с задержанными стало известно, что они жители Днепропетровской и Харьковской областей. До границы добрались на такси, а дальше планировали пешком попасть в Румынию, минуя пункты пропуска", — написали пограничники.

Относительно задержанных составлены материалы об административном правонарушении.

Ранее украинские пограничники задержали очередную группу из шести уклонистов. Мужчины пытались добраться до Румынии через Карпатские горы.

Напомним, с 24 февраля 2022 года около 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста сбежали из Украины в Румынию.