Виїзд чоловіків за кордон — хто з військовозобов'язаних має на це право та на яких підставах

Перевірка документів при перетині кордону. Фото: ДПСУ

В Україні продовжили загальну мобілізацію та воєнний стан ще на 90 днів. Згідно із законодавством, у таких умовах існують певні обмеження перетину кордону для військовозобов'язаних, віком від 18 до 60 років.

Хто з чоловіків може перетинати кордон та на яких підставах — зібрано у матеріалі Новини.LIVE.

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Хто з чоловіків має право перетинати кордон

Відтак, жодних проблем з перетином кордону не матимуть чоловіки до 18 років, а також ті, кому вже більше 60-ти.

Що стосується конкретно військовозобов'язаних, то право виїжджати з України мають:

Чоловіки, які виключені з військового обліку за станом здоров'я;

Особи з інвалідністю та тяжкими інфекційними захворюваннями;

Чоловіки, близькі родичі яких (дружина, син, донька, батько, матір, дід, баба, рідні (повнорідні, неповнорідні) брати чи сестри) загинули чи пропали безвісти під час проведення АТО, здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;

Чоловіки, які тимчасово непридатні для військової служби;

Чоловік, який є батьком трьох і більше дітей;

Чоловік, який самостійно виховує дитину;

Чоловік, який супроводжує дитину з інвалідністю чи особу, яка потребує постійного догляду;

Чоловік-військовий, який їде за кордон на лікування;

Чоловік, який постійно мешкає за кордоном.

Чоловіки, які заброньовані від військової служби;

Чоловіки-волонтери.

Підстави для перетину кордону

Водночас, варто зауважити, що військовозобов'язані теж мають право покидати країну, але для цього повинні бути певні підстави. Вони можуть бути такими:

за станом здоров'я

з метою навчання;

несення державної служби;

за сімейними обставинами;

за професією;

для допомоги ЗСУ.

Виїзд на підставі сімейних обставин можливий у таких випадках:

особи, які мають дружину чи чоловіка з інвалідністю і супроводжують їх для виїзду за межі України. Тут обов'язково повинні бути документи та їх нотаріально засвідчених копії, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність;

особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I чи II групи й супроводжують одного із таких для виїзду за межі України. У таких випадках необхідно мати низку документів, які підтверджуватимуть діагноз, опіку, спільне проживання й відповідні акти про догляд);

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи й супроводжують таких осіб для виїзду за межі України. Потрібно мати документи (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта встановлення факту здійснення догляду;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, за наявності свідоцтва про її народження та документів, що підтверджують інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій). Це поширюється й на бабусь, дідусів, повнолітніх братів, сестер, мачух, вітчимів, але необхідно мати документи, що підтверджують родинні зв'язки;

особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки, та висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу у постійному сторонньому догляді;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування й отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання.

Виїзд на підставі стану здоров'я можливий у таких випадках:

чоловіки, які мають інвалідність та відповідні документи, які це підтверджують;

військові, які їдуть на реабілітацію чи лікування в іншу країну.

Виїзд на підставі допомоги ЗСУ можливий у таких випадках:

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.





Виїзд на підставі професій можливий у таких випадках для:

членів екіпажів кораблів;

працівників залізничного транспорту;

авіаційного персоналу;

водіїв транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів.

Щодо виїзду держслужбовців, то такі особи повинні мати при собі офіційно затвердженні рішення про службові відрядження.

Нагадаємо, 9 травня у Верховній Раді в цілому проголосували за внесення змін до законопроєкту №10379. Йдеться про запровадження адміністративної відповідальності за порушення правил мобілізації.

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