Відправка на фронт після лікарні - чи можуть мобілізованого відправити на фронт після лікування

Військовослужбовець на ВЛК. Фото: inseinin.com.ua

Військовослужбовець має право на лікування захворювань, виявлених уже під час служби в армії. Якщо військово-лікарська комісія після лікування визначить його стан як придатний до служби, то військового відразу після лікарні можуть відправити на фронт.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовець, який має захворювання, може пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби у тих чи інших підрозділах.

"Якщо під час лікування в солдата були виявлені захворювання та, з урахуванням того, що солдат проходив ВЛК більш ніж рік тому, останньому потрібно було подати рапорт на ім'я командира щодо направлення його на проходження ВЛК з метою визначення ступеня придатності до проходження військової служби", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Коли воїна після ВЛК відправлять відразу на фронт

Якщо військово-лікарська комісія покаже, що військовий є повністю придатним — його можуть відразу після лікарні відправити на фронт.

У випадку ж виявлення захворювань, наголосив юрист, військовослужбовець має право оскаржити відправлення у бойову частину.

"Потрібно подати рапорт на роз'яснення наказу, у якому зазначити, що наказ незрозумілий, оскільки солдат має нововиявлені проблеми зі здоров'ям та потребує проходження ВЛК. Разом з цим рапортом необхідно подати і рапорт щодо направлення на ВЛК", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у якому форматі має проходити ВЛК для військового.

Додамо, ми повідомляли про максимальний рівень виплат військовим під час лікування.