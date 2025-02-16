Отправка на фронт после больницы — могут ли мобилизованного отправить на фронт после лечения

Военнослужащий на ВВК. Фото: inseinin.com.ua

Военнослужащий имеет право на лечение заболеваний, выявленных уже во время службы в армии. Если военно-врачебная комиссия после лечения определит его состояние как годное к службе, то военного сразу после больницы могут отправить на фронт.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащий, который имеет заболевание, может пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе в тех или иных подразделениях.

"Если во время лечения у солдата были выявлены заболевания и, с учетом того, что солдат проходил ВВК более года назад, последнему нужно было подать рапорт на имя командира о направлении его на прохождение ВВК с целью определения степени годности к прохождению военной службы", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Когда воина после ВВК отправят сразу на фронт

Если военно-врачебная комиссия покажет, что военный полностью пригоден — его могут сразу после больницы отправить на фронт.

В случае же выявления заболеваний, отметил юрист, военнослужащий имеет право обжаловать отправку в боевую часть.

"Нужно подать рапорт на разъяснение приказа, в котором указать, что приказ непонятен, поскольку солдат имеет вновь выявленные проблемы со здоровьем и требует прохождения ВВК. Вместе с этим рапортом необходимо подать и рапорт о направлении на ВВК", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, в каком формате должна проходить ВВК для военного.

Добавим, мы сообщали о максимальном уровне выплат военным во время лечения.