Що робити, коли військового після хвороби не пускають на ВЛК

Військовий у шпиталі. Фото: "Суспільне Дніпро"

Після лікування у шпиталі військовослужбовця обов’язково мають відправити на військово-лікарську комісію (ВЛК). Якщо ж командування замість ВЛК відправляє військового на позиції, він може подати рапорт командиру, а потім скаргу в Міноборони чи до суду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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На позиції замість ВЛК

Військовослужбовці, які потрапили до шпиталю після поранень чи хвороби, обов’язково мають пройти обстеження у військово-лікарській комісії для визначення стану придатності до подальшої військової служби.

До юристів звернувся військовий, який заявив про проблеми у такій же ситуації: "Вже п’ять разів за рік лікувався у стаціонарі, маю дві контузії, дві виразки, але на ВЛК не пускають, а відправляють на позиції".

Юристи пояснили, що робити військовослужбовцю у такій ситуації.

Що може зробити військовослужбовець

"Вам потрібно подати командиру рапорт про погіршення стану здоров'я та направлення на ВЛК", — підкреслив Владислав Дерій.

Він наголосив, що це можна зробити як рекомендованим листом, так і через портал "Армія+".

"Рапорт повинні розглянути протягом 14 днів. Якщо Ваші права порушують зверніться зі скаргою до Міноборони або до суду", — наголосив юрист.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли військовослужбовці мають проходити військово-лікарські комісії.

Також ми повідомляли, чи можна служити в ЗСУ, якщо медкомісія визнала військового непридатним.