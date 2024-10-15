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После лечения солдата не пускают на ВВК — что делать

15 октября 2024 18:41
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Что делать, когда военного после болезни не пускают на ВВК
Военный в госпитале. Фото: "Суспільне Дніпро"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

После лечения в госпитале военнослужащего обязательно должны отправить на военно-врачебную комиссию (ВВК). Если командование вместо ВВК отправляет военного на позиции, он может подать рапорт командиру, а затем жалобу в Минобороны или в суд.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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На позиции вместо ВВК

Военнослужащие, попавшие в больницу после ранений или болезни, обязательно должны пройти обследование в военно-врачебной комиссии для определения состояния пригодности к последующей военной службе.

К юристам обратился военный, заявивший о проблемах в такой же ситуации: "Уже пять раз в год лечился в стационаре, имею две контузии, две язвы, но на ВВК не пускают, а отправляют на позиции".

Юристы объяснили, что делать военнослужащему в такой ситуации.

Что может сделать военнослужащий

"Вам нужно подать командиру рапорт об ухудшении состояния здоровья и направлении на ВВК", — подчеркнул Владислав Дерий.

Он подчеркнул, что это можно сделать как заказным письмом, так и через портал "Армія+".

"Рапорт должны рассмотреть в течение 14 дней. Если Ваши права нарушают, обратитесь с жалобой в Минобороны или в суд", — подчеркнул юрист.

Напомним, ранее мы писали, когда военнослужащие должны проходить военно-врачебные комиссии.

Также мы сообщали, можно ли служить в ВСУ, если медкомиссия признала военного непригодным.

ВСУ больницы военные ВВК военнослужащие

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